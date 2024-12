Il New York Times si interroga: "Peli sul viso l'ultimo tabù rimasto in fatto di bellezza femminile?"

Per il New York Times la leggera peluria sul labbro e sul mento potrebbe essere l'ultimo tabù rimasto in fatto di bellezza femminile. Milioni di donne al mondo se la tolgono, ma "dev'essere proprio così?, si chiede il quotidiano, notando "un senso di vergogna più comune di quanto si pensi". I peli sul viso non sono la norma neppure tra le "ribelli del pelo" che hanno abbracciato come un manifesto gambe, braccia, ascelle e pube peloso. "Anche loro non sono riuscite a oltrepassare quel confine", ha dichiarato al New York Times Breanna Fahs, docente di gender study all'Arizona State University. Per la 25enne Claire Minter, una delle 900 donne che hanno risposto a un questionario del giornale, "i peli facciali potrebbero essere la nuova frontiera" nella definizione di cosa è femminile e cosa è moderno.