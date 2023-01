New York Times: Pentagono invia in Ucraina armi da scorte in Israele

Secondo il New York Times, il Pentagono sta inviando all'Ucraina armi americane immagazzinate in Israele.

Con le scorte statunitensi in calo e i produttori di armi che non riescono a tenere il passo con le operazioni ucraine, il Pentagono sta ricorrendo a due alternative per colmare la richiesta, ovvero il magazzino in Corea del Sud e quello in Israele. Le autorità israeliane, osserva il New York Times, si erano inizialmente mostrate scettiche all'iniziativa temendo di danneggiare i suoi rapporti con la Russia.