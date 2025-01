Dieci persone sono rimaste ferite in una sparatoria fuori da un nightclub nel Queens, a New York. Il capo della pattuglia del dipartimento di polizia, Philip Rivera, ha affermato che quattro uomini si sono avvicinati al gruppo di ragazzi, tra i 16 ei 20 anni, e hanno aperto il fuoco per poi fuggire con una berlina con targa di un altro Stato.