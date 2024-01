New York, il sindaco: "I social media sono un pericolo per la salute pubblica"

Dichiarando che i problemi di salute mentale degli adolescenti sono in aumento, il sindaco di New York ha invitato i legislatori statali e federali a "fare di più per frenare alcune presunte pratiche predatorie da parte dei social network.

Cosa ha detto il sindaco di New York

"Non possiamo restare a guardare e lasciare che le Big Tech monetizzino la privacy dei nostri figli e mettano a repentaglio la loro salute mentale", ha affermato ancora Eric Adams in un discorso pronunciato all'Hostos Center for the Arts & Culture dell'Hostos Community College nel Bronx. "Siamo la prima grande città americana a compiere questo passo e a denunciare il pericolo dei social media. Proprio come con il tabacco e le armi, stiamo trattando i social come altri rischi per la salute pubblica e assicurandoci che le aziende tecnologiche prendano sul serio la responsabilità per i loro prodotti".