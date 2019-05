New York si spacca sul divieto di vendita delle pellicce: proteste

New York si spacca sul possibile divieto di vendita delle pellicce in città. Davanti a City Hall vanno scendono in piazza i sostenitori e gli oppositori della misura mentre il consiglio comunale è riunito per l'udienza pubblica sul provvedimento. A scontrarsi sono i sostenitori dei diritti degli animali e parte della comunità afroamericana, che ritiene le pellicce parte della sua tradizione e della sua cultura.