New York, scatta obbligo vaccinale per lavoratori settore privato

IPA

A New York scatta l'obbligo vaccinale per tutti i lavoratori del settore privato. Le decisione è stata annunciata dal sindaco uscente Bill de Blasio ed è la prima nel suo genere negli Stati Uniti. Entrerà in vigore dal 27 dicembre. "Vogliamo così evitare una nuova ondata di contagi, a partire da quelli legati alla variante Omicron", ha spiegato de Blasio. I casi di Covid sono in aumento a New York City, con oltre 1.500 nuovi contagi ogni giorno.