New York, quattro clochard uccisi con un tubo metallico da un altro senzatetto

"Nessuno è stato colpito per motivi di razza, età o altro", riferisce Michael Baldassano, capo degli investigatori del distretto. I corpi delle vittime sono stati scoperti grazie alla segnalazione di una persona non coinvolta nell'aggressione. A New York, su 8,5 milioni di abitanti, circa una persona su 121 è un senzatetto, secondo l'organizzazione Bowery Mission. Ogni notte oltre 63mila persone dormono nei rifugi per senzatetto, spiega sempre la Bowery Mission. Ma oltre 4mila dormono in strada, nella metropolitana o in altre zone pubbliche. Secondo il gruppo, tra i fattori alla base del non avere una casa ci sono malattie mentali, abuso di sostanze, case non a buon mercato e problemi nel mantenere il lavoro.