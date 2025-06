Italiano sequestrato e torturato a New York, spuntano altre due vittime

Si infittisce il giallo sul presunto sequestro di Michael Valentino Teofrasto Carturan, il trader italiano in criptovalute che sarebbe stato torturato per oltre due settimane a Soho da due colleghi a caccia delle password del suo portafoglio in Bitcoin. John Woeltz, 37 anni del Kentucky, e lo svizzero William Duplessie, 33, avrebbero in precedenza tenuto prigioniere altre due vittime, ha detto la sostituta procuratrice di New York Sarah Khan nel corso delle udienze preliminari che hanno portato all'incriminazione della coppia. Woeltz e Duplessie si sono dichiarati non colpevoli e rinviati a giudizio. Sono attualmente detenuti nel carcere di Rickers Island.