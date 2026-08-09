New York, imbarcazione si ribalta nel porto: morti una donna e un neonato

Dopo l'incidente, avvenuto per cause ancora da accertare, è partita subito la chiamata al 911 e sul posto sono stati inviati i sommozzatori e diverse squadre aeree della polizia. Nel corso dell'intervento i soccorritori sono riusciti a trarre in salvo dodici persone, successivamente sono stati individuati in acqua i corpi della donna e del bambino di appena cinque mesi, come riportato dal New York Post. Entrambi sono stati trasportati in ospedale, dove è stato constatato il decesso.