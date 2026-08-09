New York, imbarcazione si ribalta nel porto: morti una donna e un neonato

Tragedia nella tarda serata di sabato 8 agosto nel porto di New York. Una imbarcazione si è ribaltata vicino a Liberty Island, dove si trova l'iconica Statua della Libertà, e due persone sono morte: si tratta di una donna e di un neonato di cinque mesi. Lo riferisce la polizia citata in queste ore dalla Cnn.
Imbarcazione si ribalta a New York: i soccorsi
Dopo l'incidente, avvenuto per cause ancora da accertare, è partita subito la chiamata al 911 e sul posto sono stati inviati i sommozzatori e diverse squadre aeree della polizia. Nel corso dell'intervento i soccorritori sono riusciti a trarre in salvo dodici persone, successivamente sono stati individuati in acqua i corpi della donna e del bambino di appena cinque mesi, come riportato dal New York Post. Entrambi sono stati trasportati in ospedale, dove è stato constatato il decesso.
Indagini in corso
La Guardia Costiera statunitense afferma che gli investigatori sono sul posto per interrogare il capitano dell'imbarcazione, mentre continuano le indagini sulle cause del ribaltamento.