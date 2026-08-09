vicino a Liberty Island

New York, imbarcazione si ribalta nel porto: morti una donna e un neonato

Dodici persone tratte in salvo. Si indaga sulle cause dell'incidente

09 Ago 2026 - 10:15
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La Statua della Libertà e, sullo sfondo, il porto di New York © Istockphoto

La Statua della Libertà e, sullo sfondo, il porto di New York © Istockphoto

Tragedia nella tarda serata di sabato 8 agosto nel porto di New York. Una imbarcazione si è ribaltata vicino a Liberty Island, dove si trova l'iconica Statua della Libertà, e due persone sono morte: si tratta di una donna e di un neonato di cinque mesi. Lo riferisce la polizia citata in queste ore dalla Cnn

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Imbarcazione si ribalta a New York: i soccorsi

 Dopo l'incidente, avvenuto per cause ancora da accertare, è partita subito la chiamata al 911 e sul posto sono stati inviati i sommozzatori e diverse squadre aeree della polizia. Nel corso dell'intervento i soccorritori sono riusciti a trarre in salvo dodici persone, successivamente sono stati individuati in acqua i corpi della donna e del bambino di appena cinque mesi, come riportato dal New York Post. Entrambi sono stati trasportati in ospedale, dove è stato constatato il decesso.

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Indagini in corso

  La Guardia Costiera statunitense afferma che gli investigatori sono sul posto per interrogare il capitano dell'imbarcazione, mentre continuano le indagini sulle cause del ribaltamento.

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