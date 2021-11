New York, il neosindaco Adams convertirà gli stipendi in Bitcoin

Il sindaco di New York, Eric Adams , ha annunciato in un post su Twitter che convertirà i suoi primi tre stipendi da primo cittadino della Grande Mela in Bitcoin . Il primo cittadino avrebbe già voluto riceverli in criptovalute, sulla scia del collega di Miami, Francis Suarez, ma attualmente la sua città non ha ancora i sistemi per convertire i dollari in moneta digitale.

Proprio il repubblicano Suarez aveva twittato in precedenza che avrebbe puntato a rendere la città della Florida un hub per l'innovazione delle criptovalute. Lavorando con l'organizzazione no profit CityCoins, Miami ha presentato lo scorso agosto una criptovaluta chiamata MiamiCoin.

Adams non vuole essere da meno e nello stesso messaggio sul social aggiunge: "NYC sarà il centro dell'industria delle criptovalute e di altre industrie innovative e in rapida crescita. Aspetta!". Il nuovo sindaco già in campagna elettorale aveva detto che avrebbe attirato in città maggiori attività legate alle criptovalute e che avrebbe tenuto in cantiere la possibilità di una valuta digitale per la sua città.