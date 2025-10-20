New York, il grattacielo 432 Park rischia di crollare

Allarme a New York. Il grattacielo 432 Park, situato a Manhattan, rischierebbe di sgretolarsi. La struttura di 96 piani e 426 metri di altezza è stata completata nel 2016 e ha aperto la strada alle altissime e sottilissime torri del nuovo skyline della Grande mela. Secondo ingegneri indipendenti e atti giudiziari consultati dal New York Times, centinaia di crepe e pezzi di calcestruzzo mancanti nella facciata portante sarebbero il segnale di uno stress ben oltre le previsioni sull'edificio.