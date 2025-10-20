New York, il grattacielo 432 Park rischia di crollare

Centinaia di crepe e pezzi di calcestruzzo mancanti nella facciata portante sarebbero il segnale di uno stress ben oltre le previsioni sull'edificio
© istockphoto
Allarme a New York. Il grattacielo 432 Park, situato a Manhattan, rischierebbe di sgretolarsi. La struttura di 96 piani e 426 metri di altezza è stata completata nel 2016 e ha aperto la strada alle altissime e sottilissime torri del nuovo skyline della Grande mela. Secondo ingegneri indipendenti e atti giudiziari consultati dal New York Times, centinaia di crepe e pezzi di calcestruzzo mancanti nella facciata portante sarebbero il segnale di uno stress ben oltre le previsioni sull'edificio.
Colpevoli il vento e l'acqua. Inoltre, ha detto al Times Jose Torero, esperto di ingegneria strutturale all'University College London che ha studiato difetti di costruzione in grattacieli in varie parti del mondo, "un edificio di dieci anni non dovrebbe mostrare questo livello di deterioramento", e ha osservato che tutto a 432 Park - dall'aspetto esterno, all'altezza e alla sottigliezza - è stato "spinto al limite".
Con 125 appartamenti in vendita per decine di milioni di dollari, 432 Park ha avuto tra i suoi primi inquilini star come Jennifer Lopez, l'asso del baseball Alex Rodriguez e il magnate del retail saudita Fawaz Alhokair. Senza una costosa riqualificazione di centinaia di milioni di dollari il palazzo della "Billionaire Row" potrebbe diventare inabitabile e, nel tempo, mettere a rischio i passanti per possibili distacchi di materiale dall'alto.
I costruttori assicurano che l'edificio è sicuro, ma il Times cita nuovi danni e guasti ricorrenti (ascensori che si bloccano, oscillazione eccessiva nel vento, infiltrazioni di umidità), mentre le liti tra condomini e costruttori bloccherebbero i lavori strutturali più invasivi.