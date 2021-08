New York, governatore Cuomo interrogato 11 ore per accusa molestie

-afp

Il governatore di New York, Andrew Cuomo, è stato interrogato per oltre 11 ore nell'ambito dell'indagine per molestie sessuali portata avanti dal procuratore generale dello Stato Letitia James. Cuomo si è dovuto difendere dalle accuse mosse da alcune donne nei suoi confronti. All'esito della vicenda è legato il futuro politico del governatore, una delle figure più influenti nel partito democratico Usa e fino a poco tempo fa in grande ascesa.