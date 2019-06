New York dichiara guerra al caro affitti, arriva la stretta

Empire State Building

Svolta a New York che dichiara guerra al caro affitti, divenuto una vera e propria piaga per 2,4 milioni di cittadini che vivono in un milione di appartamenti dati in locazione a prezzi sempre più elevati. Il Parlamento statale ha infatti raggiunto un accordo per limitare drasticamente gli aumenti e per rafforzare la protezione degli inquilini abolendo la deregolamentazione che fino ad oggi ha favorito i proprietari.