New York, l'ex sindaco De Blasio deve restituire 475mila dollari

L'ex sindaco di New York, Bill De Blasio, dovrà pagare 475mila dollari alla città.

Lo ha deciso il comitato cittadino sui conflitti di interessi, in merito a una vicenda del 2019. Secondo quanto riporta la Reuters, a De Blasio è stato contestato l'uso di fondi della città di New York per pagare la sicurezza durante la sua campagna per ottenere la nomination alle presidenziali americane.