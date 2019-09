New York: de Blasio propone patente e casco obbligatori per i ciclisti

“Diciassette ciclisti sono morti a New York dall’inizio dell’anno. Abbiamo deciso di stanziare 58 milioni di dollari per rafforzare la sicurezza dei ciclisti”, così Bill de Blasio, sindaco della Grande Mela, ha annunciato i provvedimenti che intende adottare nei prossimi mesi per evitare altri incidenti stradali. Tra le misure prese in considerazione, ci sono l’obbligo di indossare il casco e il conseguimento di un patentino per ciclisti.