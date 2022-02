New York City, il sindaco vegano Eric Adams sorpreso a mangiare pesce

Negli Stati Uniti c'è un "gate", uno scandalo, per tutto. L'ultimo della lista è il " Fishgate " e coinvolge il sindaco di New York, Eric Adams . Cinque anni fa è diventato vegano per combattere i sintomi del diabete e da allora è diventato un promotore della dieta vegana, ritenuta più sana per se stesso e per il pianeta. Ora però è stato smentito da uno scoop di Politico, che ha rivelato la sua abitudine di mangiare pesce in un ristorante italiano di Manhattan.

L'Osteria La Baia di New York è considerato da molti "l'ufficio ufficioso" di Adams, che è solito organizzare incontri e telefonate al ristorante di Manhattan. Alcuni dipendenti del locale hanno rivelato che il sindaco mangia spesso il pesce, contravvenendo alla dieta vegana. Il Fishgate ha avuto una risonanza tale da richiedere un'ammissione di Adams: "Fatemi essere chiaro. Convertirmi a una dieta a base vegetale ha salvato la mia vita. Aspiro a mangiare alimenti provenienti al 100% dal mondo vegetale. Voglio essere un modello per le persone che seguono o aspirano a seguire una dieta vegana, ma, come ho detto, sono perfettamente imperfetto e occasionalmente ho mangiato del pesce".

Adams says food is like a drug and claims people would not be able to tell the difference between “someone hooked on heroin” and “someone hooked on cheese.”



La settimana precedente aveva annunciato i venerdì vegani: una volta a settimana le mense delle scuole pubbliche sono tenute a servire un pasto a base vegetale agli studenti.

Lunedì 7 febbraio, ha organizzato un evento pubblico per promuovere la dieta vegana, in cui lui stesso ha cucinato un menù senza derivati animali. Nel corso della preparazione ha parlato con la stampa, suscitando alcune polemiche per aver paragonato chi mangia formaggio con chi si fa di eroina: "Il cibo è come una droga. Se prendi una persona dipendente dall'eroina e la metti in una stanza, poi prendi qualcuno dipendente dal formaggio e lo metti in un'altra stanza, poi li tieni in astinenza, vi sfido a dirmi quale persona è dipendente dall'eroina e quale dal formaggio".