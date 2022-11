New York, i bulli lo deridono per le sue scarpe vecchie e consumate: l'amichetto gliele compra nuove con la paghetta

I bulli non gli perdonavano di indossare tutti i giorni quelle scarpe da ginnastica vecchie e dalle scuole consumate.

Insultavano continuamente quel 12enne, lo prendevano in giro con offese e sfottò. Così l'amichetto del ragazzino, entrambi frequentano la seconda media in una scuola di New York, ha deciso di correre ai ripari e di regalargli un bel paio di scarpe nuove fiammanti. Alla mamma ha detto: "Usiamo i soldi della mia paghetta, oppure quelli dei miei regali di Natale. L'importante è che venga in classe con un bel paio di scarpe ai piedi".