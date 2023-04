New Mexico, poliziotti sbagliano casa e uccidono un uomo innocente

La polizia del New Mexico: "Estremamente dispiaciuti"

Non è chiaro se il 52enne abbia sparato prima. Anche la moglie di Dotson, secondo la polizia, era armata, e ha scambiato colpi di arma da fuoco, ma quando ha realizzato che erano agenti si è arresa. La donna non è stata ferita. "Ho il cuore spezzato. Dotson non era l'oggetto di questa chiamata", ha detto il capo della polizia di Farmington Steve Hebbe. "E' un finale incredibilmente tragico. Sono estremamente dispiaciuto che ci troviamo in questa posizione", ha aggiunto.