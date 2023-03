Usa, sparatoria in scuola a Nashville: trovate altre armi nella casa della killer | L'ultimo messaggio all'amica: "Penso che oggi morirò"

Due delle armi erano state ottenute legalmente La Metropolitan Nashville Police ha riferito che la casa perquisita si trova su Brightwood Avenue, poco distante dalla scuola della sparatoria. Dagli accertamenti è emerso che almeno due delle armi usate dalla killer sono state ottenute legalmente.

Il profilo della killer Audrey Elizabeth Hale, era transgender, non aveva precedenti penali e si era laureata lo scorso anno al Nossi College of Art; secondo il suo profilo LinkedIn, era una grafica che disegnava loghi per aziende e aveva frequentato in passato la scuola dove lunedì ha aperto il fuoco. Aveva pianificato l'attacco in ogni dettaglio: aveva disegnato una mappa molto precisa dell'edificio, compresi i potenziali punti di ingresso, e aveva sorvegliato lo stabile prima di entrare in azione.

L'ultimo messaggio "Questa è praticamente una nota di addio. Oggi prevedo di morire. Probabilmente sentirai di me dopo che sarò morta". E' il messaggio inviata da Audrey Hale, la killer di Nashville, alla sua ex compagna di basket Averianna Patton alle 9.57 del mattino, pochi minuti prima di entrare nella scuola e aprire il fuoco. "Questo è il mio ultimo saluto, ti voglio bene. Ci vedremo ancora in un'altra vita", ha aggiunto Hale, secondo quanto riportato dai media americani.

Biden ordina bandiere a mezz'asta Intanto il presidente americano Joe Biden ha ordinato che le bandiere della Casa Bianca e di tutti gli edifici federali, comprese ambasciate, sedi diplomatiche e strutture militari all'estero, siano a mezz'asta per ricordare le vittime della sparatoria. La disposizione sarà in vigore fino a venerdì, al tramonto, come si legge nella nota firmata dal presidente e diffusa dalla Casa Bianca.

Il presidente criticato per una battuta davanti ai giornalisti Nelle ultime ore Biden è stato criticato per aver scherzato, nella sua prima apparizione pubblica dopo la sparatoria, sul fatto che si era presentato in pubblico solo perché aveva sentito dire che sarebbe stato servito il suo gelato preferito. Il video della battuta è stato pubblicato sul web ed è diventato subito virale. Biden ha poi definito la sparatoria "nauseante" e "straziante", chiedendo al Congresso di fare di più per "fermare la violenza delle armi". Tuttavia i critici lo hanno attaccato per la reazione inappropriata e il tono apparentemente scherzoso con cui ha affrontato la tragedia.

