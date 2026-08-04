New Jersey, il poliziotto si traveste da pianta per multare gli automobilisti

Una zona scelta non a caso da parte del dipartimento: la zona infatti è molto trafficata e frequentata da pedoni: "Abbiamo scelto appositamente quest'area del centro, molto trafficata e frequentata da pedoni, per far rispettare la legge del New Jersey sull'uso del cellulare alla guida e proteggere la nostra comunità. I risultati? Il nostro "cespuglio" è stato molto impegnato. Abbiamo emesso 74 multe ad automobilisti distratti dai loro dispositivi nell'arco di sei ore. Che questo serva da promemoria: quel messaggio o quella notifica possono aspettare. Tenete gli occhi sulla strada, non sullo schermo!"