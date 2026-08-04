New Jersey, il poliziotto si traveste da pianta per multare gli automobilisti

Una pianta-poliziotto. È questo l'ultimo stratagemma messo a punto dal dipartimento di polizia di Dunellen, nel New Jersey, che è costato ben 74 multe agli automobilisti distratti. Un posto di blocco alternativo che però ha centrato nel segno l'obiettivo: scovare i guidatori che utilizzano il cellulare alla guida e sanzionarli.
Il poliziotto pianta scova gli automobilisti distratti
In sostanza un agente del dipartimento si è coperto dalla testa ai piedi di foglie, camuffandosi da arbusto. Armato solo di binocolo ha individuato decine di violazioni del codice della strada, ben 74, in appena sei ore di servizio. Una idea nata, ha spiegato il dipartimento, a prevenzione della sicurezza della collettività.
Il post
Il dipartimento ha spiegato l'iniziativa ai cittadini con un post su Facebook: "Avete notato il nostro "cespuglio" oggi? Se avevate la testa china sul telefono, probabilmente no! Oggi, il Dipartimento di Polizia di Dunellen ha condotto un'operazione di controllo contro la guida distratta nel tratto iniziale di North Washington Avenue".
"Il cespuglio è stato molto impegnato"
Una zona scelta non a caso da parte del dipartimento: la zona infatti è molto trafficata e frequentata da pedoni: "Abbiamo scelto appositamente quest'area del centro, molto trafficata e frequentata da pedoni, per far rispettare la legge del New Jersey sull'uso del cellulare alla guida e proteggere la nostra comunità. I risultati? Il nostro "cespuglio" è stato molto impegnato. Abbiamo emesso 74 multe ad automobilisti distratti dai loro dispositivi nell'arco di sei ore. Che questo serva da promemoria: quel messaggio o quella notifica possono aspettare. Tenete gli occhi sulla strada, non sullo schermo!"