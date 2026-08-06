Nessy Guerra ancora reclusa in casa in Egitto: oggi si decide l'affido della figlia

Nessy Guerra racconta di essere sorvegliata giorno e notte da sei poliziotti e di non poter lasciare l'abitazione. "Sono agli arresti domiciliari anche se non c'è nessun documento che lo mette nero su bianco. È frustrante", ha dichiarato. Secondo il suo racconto, gli agenti avrebbero controllato anche i movimenti dei genitori e della figlia, verificando che lei non fosse con loro.