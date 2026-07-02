Non solo Nessy Guerra: l'italiana Angela Rovera e la figlia "bloccate in Arabia dal marito"

Non solo Nessy Guerra. Un'italiana, Angela Rovera, di Busca (Cuneo), è bloccata in Arabia Saudita con la figlia di due anni da oltre tre mesi per un "contenzioso col marito" e padre della bimba. Lo riporta La Stampa, la quale specifica che l'uomo, saudita, avrebbe sottratto i passaporti delle due a fine marzo. Il caso è seguito dal ministro degli Esteri Antonio Tajani.
La donna si trova a Taif. Era arrivata nella città il 29 marzo per le vacanze pasquali con i parenti del marito. Sarebbe dovuta tornare in Italia il 10 aprile, ma, sempre stando al giornale, che cita i legali della donna, una volta arrivati, l'uomo avrebbe trattenuto i passaporti di moglie e figlia.
Rovera e la figlia "vivono da fine marzo in uno stato di forte limitazione della libertà personale e sotto costante controllo, senza la possibilità di muoversi, costrette a rimanere in casa videosorvegliate", hanno dichiarato in una nota gli avvocati della donna, aggiungendo di essersi attivati in sede civile e penale davanti al Tribunale di Cuneo, che, come riporta La Stampa, "ha avviato le procedure di competenza". È in corso anche un procedimento in Arabia Saudita.
Tajani ha scritto al suo omologo saudita
Come riporta il giornale, Tajani ha scritto a Faisal Al Saud, suo omologo saudita, "chiedendo alle autorità di Riad di seguire il caso con la massima attenzione, anche a seguito delle iniziative intraprese dall'ambasciata italiana".