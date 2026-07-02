Non solo Nessy Guerra: l'italiana Angela Rovera e la figlia "bloccate in Arabia dal marito"

Rovera e la figlia "vivono da fine marzo in uno stato di forte limitazione della libertà personale e sotto costante controllo, senza la possibilità di muoversi, costrette a rimanere in casa videosorvegliate", hanno dichiarato in una nota gli avvocati della donna, aggiungendo di essersi attivati in sede civile e penale davanti al Tribunale di Cuneo, che, come riporta La Stampa, "ha avviato le procedure di competenza". È in corso anche un procedimento in Arabia Saudita.