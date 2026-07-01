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Il Cairo, Nessy Guerra convocata dalla polizia

Il Governo segue la vicenda e chiede garanzie alle autorità egiziane

01 Lug 2026 - 09:27
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La cittadina italiana Nessy Guerra è stata prelevata questa mattina al Cairo e trasferita in una stazione di polizia, nell'ambito della vicenda giudiziaria che la vede contrapposta all'ex marito per l'affidamento della figlia di tre anni. La donna è stata raggiunta dall'ambasciatore d'Italia in Egitto, Agostino Palese, e dalla console Giulia De Nardis, che da mesi seguono il caso.

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L'ordine del giudice

 Secondo le prime informazioni, la convocazione sarebbe legata a un provvedimento di un giudice egiziano che avrebbe disposto un incontro tra la minore e il padre, Tamer Hamouda. L'affidamento della bambina rappresenta il nodo principale della lunga disputa legale tra gli ex coniugi. Il Governo italiano è in costante contatto con le autorità egiziane e sta seguendo la vicenda ai massimi livelli istituzionali per garantire la sicurezza della cittadina italiana e della figlia.

L'ex marito

 Tamer Hamouda è stato condannato in Italia per diversi reati. Di recente era stato arrestato in Egitto e successivamente rilasciato su cauzione nell'ambito di un procedimento legato alle presunte minacce rivolte al console italiano a Hurghada.

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