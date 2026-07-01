Il Cairo, Nessy Guerra convocata dalla polizia

Secondo le prime informazioni, la convocazione sarebbe legata a un provvedimento di un giudice egiziano che avrebbe disposto un incontro tra la minore e il padre, Tamer Hamouda. L'affidamento della bambina rappresenta il nodo principale della lunga disputa legale tra gli ex coniugi. Il Governo italiano è in costante contatto con le autorità egiziane e sta seguendo la vicenda ai massimi livelli istituzionali per garantire la sicurezza della cittadina italiana e della figlia.