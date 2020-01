Nepal, valanga sull'Annapurna dell'Himalaya: almeno 7 dispersi

Almeno sette persone risultano disperse in seguito a una valanga in Nepal, tra cui quattro sudcoreani e tre nepalesi. L'incidente è avvenuto a un'altitudine di 3.230 metri vicino al campo base per l'Annapurna, una delle vette più alte dell'Himalaya, a seguito di forti nevicate. "Una squadra di soccorso è stata inviata", affermano dal dipartimento del Turismo del Nepal. La polizia locale spiega però che il maltempo sta ostacolando gli sforzi dei soccorritori.