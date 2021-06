Nepal, salvi i due scialpinisti cechi bloccati per giorni sul Baruntse

Marek Holecek e Radoslav Groh sono sani e salvi dopo il ricovero in una clinica a Kathmandu in Nepal: i due scialpinisti cechi erano partiti il 20 maggio per aprire una nuova via sulla parete nord-ovest del Baruntse (7.129 metri), ma una volta arrivati in vetta sono rimasti bloccati per tre giorni a causa di una violenta tempesta di neve. L'odissea si è conclusa domenica, quando i due atleti sono riusciti a scendere in una zona accessibile ai soccorsi.