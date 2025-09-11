Nepal in fiamme per la rivolta, famiglia di italiani si lancia dalla finestra dell'albergo per salvarsi: "O ci buttiamo o moriamo bruciati"

Il primo a calarsi con la corda è stato lui. "Sono riuscito a scendere fino agli ultimi due metri e poi sono caduto, fortunatamente mi sono rotto solo due dita. Da sotto cercavo di dare indicazioni a mia figlia, mia madre e mio padre. Quindi, è stato il turno della mia mamma, che è riuscita a rimanere attaccata per diversi metri, poi a circa tre metri e mezzo è volata sui materassi, si è procurata una distorsione alla caviglia ed è svenuta. Poi, mia figlia: io piangevo perché ero terrorizzato che potesse farsi male, ma lei è stata bravissima ed è rimasta incollata alla corda. Purtroppo quando si è buttato dalla finestra mio padre, ha sbattuto il viso contro la parete dell'albergo e si è rotto il naso e tumefatto l'occhio. E' rimasto legato alla corda per poco, come avevo immaginato, e poi ha mollato ed è caduto sul materasso, spaccandosi una gamba. Quei ragazzi ci hanno soccorso e ci hanno accompagnato per 600 metri a piedi. Sembrava l'apocalisse: intorno solo fiamme e macchine che continuavano a bruciare. Abbiamo incontrato anche una banda armata, ma questi ragazzi l'hanno allontanata dicendo che i turisti non si toccano. Arrivati sulla strada principale, davanti all'albergo, siamo stati consegnati all'esercito: i militari hanno capito che avevamo bisogno di cure e così a colpi di mitra per farsi strada tra i ribelli ci hanno accompagnato a un primo ospedale. Da lì in un altro più strutturato. Tutta la famiglia è stata subito messa sotto ossigeno, perché eravamo intossicati. Io stesso non respiravo più. E ieri sera con mia figlia siamo stati dimessi. Grazie alla scuola abbiamo trovato un nuovo albergo e sono anche riuscito a recuperare le valigie, il resto ci è stato rubato. Oggi dimetteranno anche mia madre, mentre per mio padre ci vorrà ancora tempo".