Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
proiettili di gomma contro i dimostranti

Proteste contro il blocco dei social in Nepal, scontri con la polizia: almeno 10 morti

08 Set 2025 - 14:01
© IPA

© IPA

Almeno 10 manifestanti sono stati uccisi quando la polizia nepalese ha sparato proiettili di gomma, gas lacrimogeni e idranti per disperdere i dimostranti a Kathmandu che chiedevano al governo di revocare il blocco dei social media e di contrastare la corruzione. Diversi social, tra cui Facebook, YouTube e X, sono infatti inaccessibili in Nepal da venerdì scorso, dopo che il governo ha bloccato 26 piattaforme non registrate, lasciando gli utenti arrabbiati e confusi. "Finora 10 manifestanti sono morti e 87 sono rimasti feriti", ha detto all'Afp Shekhar Khanal, portavoce della polizia di Kathmandu.

nepal

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri