Negò la strage di Sandy Hook, cospirazionista Jones dovrà pagare un miliardo alle famiglie

Jones ha ancora un terzo processo in sospeso sempre per i danni provocati ai parenti delle vittime di Sandy Hook, in particolare una causa di diffamazione contro Lenny Pozner e Veronique De La Rosa, genitori del piccolo Noah Pozner. Ad agosto in una causa intentata da Neil Heslin e Scarlett Lewis, genitori di Jesse Lewis, il cospirazionista di destra è stato condannato quasi 50 milioni di dollari di danni.