Negata a Pistorius la libertà vigilata: 10 anni fa uccise la fidanzata

In un comunicato rilasciato dai Servizi Penitenziari si legge che a Pistorius verrà concessa un'altra udienza nell'agosto del 2024.

La vicenda

Il 14 febbraio 2013 il velocista, ribattezzato "Blade Runner" per le due protesi in carbonio, ha ucciso la sua ragazza, la modella Reeva Steenkamp, sparandole quattro colpi attraverso la porta del bagno della sua abitazione di Pretoria. I pm lo hanno accusato di aver deliberatamente ucciso la giovane in un impeto di gelosia. L'ex atleta 36enne, che ha subito l'amputazione di entrambe le gambe sotto le ginocchia, ha sempre negato sostenendo di averla scambiata per un ladro. Il giudice ha ritenuto che non vi fossero prove che Pistorius avesse voluto uccidere Steenkamp, ma lo ha ritenuto colpevole di omicidio colposo.