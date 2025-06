Una nave di Emergency, la Life Support, ha recuperato i corpi senza vita di 2 migranti che erano alla deriva in acque internazionali al largo della Libia. L'allarme era stato dato giovedì da Sea-Watch, dopo che il suo velivolo Seabird aveva filmato uno dei corpi individuandone anche altri 5. "Siamo in mare per salvare vite, è davvero doloroso dover invece recuperare cadaveri", ha commentato Anabel Montes Mier, capomissione della Life Support.