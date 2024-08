Nave da crociera extra-lusso ferma a Belfast da 3 mesi

Nell'attesa i passeggeri di diverse nazionalità della Odyssey hanno cercato di adattarsi al meglio alla situazione trascorrendo l'estate a Belfast. "Possiamo passare tutto il giorno a bordo della nave e loro ci forniscono bus-navetta per salire e scendere - ha detto alla Bbc una degli ospiti -. Possiamo mangiare lì e ci sono anche film e intrattenimento con quiz, quasi come in una crociera, tranne per il fatto che siamo al molo". Gli aspiranti viaggiatori vanno a bordo della nave, dove godono dunque di una serie di servizi tra cui il ristorante e la piscina, ma devono sbarcare di notte e dormire nelle camere degli hotel pagate dalla compagnia di crociere.