Navalny trasferito dal carcere di Pokrov a una prigione di massima sicurezza

In carcere da gennaio 2021 -

Alexei Navalny

Dopo la condanna per la violazione della libertà vigilata e il suo rientro in Russia in seguito al tentativo di avvelenamento subito,, era stato condannato a tre anni e sei mesi. Poi lo scorso marzo, dopo la nuova condanna per frode e appropriazione indebita, è stato condannato ad altri nove anni. Si tratta di accuse ritenute da Navalny e da altri osservatori "pretestuose e motivate politicamente".

Il tweet di Navalvy -

regime folle

Sul profilo personale dell'oppositore russo è stato pubblicato un tweet dove si descrive la situazione nel carcere di massima sicurezza. "Faccio parte di un piccolo gruppo di detenuti, qui chiamato "unità", in un'area completamente isolata dal resto della colonia penale. È una prigione dentro una prigione con une insopportabile".

La portavoce di Alexei Navalny,

Kira Yarmish

posto mostruoso

Lì non c'è legge

, ha raccolto diverse testimonianze riguardanti i trattamenti a Melekhovo e ha dichiarato che "si tratta di unanche per gli insani standard delle carceri russe., ed è qui che Putin ha sbattuto Navalny per non aver paura di lui e per aver detto la verità".