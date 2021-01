Navalny, l'Ue condanna la repressione in Russia 

Ansa

La Ue è intervenuta per condannare gli arresti dei manifestanti pro-Navalny avvenuti in Russia. "Anche oggi condanno gli arresti di massa e l'uso sproporzionato della forza contro manifestanti e giornalisti in Russia. Le persone devono poter esercitare il loro diritto di manifestare senza timore di repressione. La Russia deve rispettare i suoi impegni internazionali", ha affermato infatti in una nota l'Alto Rappresentante Ue Josep Borrell.