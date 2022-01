Navalny, l'Ue chiede il rilascio immediato a un anno dall'arresto

IPA

"L'Unione europea è stata chiara nel considerare l'accusa e il verdetto contro Alexei Navalny come politicamente motivati. Ribadiamo il nostro appello a Mosca a rilasciarlo immediatamente e a rispettare la misura provvisoria concessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per la natura e la portata del rischio per la sua vita". Lo ha detto il capo della diplomazia Ue, Josep Borrell, a un anno dall'arresto del dissidente russo.