Navalny, Germania: "Russia dia spiegazioni o Ue proporrà sanzioni"

La Germania, che attualmente presiede l'Unione Europea, avvierà le discussioni sulle sanzioni contro la Russia se Mosca non fornirà "nei prossimi giorni" spiegazioni per l'avvelenamento dell'oppositore Alexei Navalny. Lo dice il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas. "Fissare ultimatum non aiuta nessuno, ma se la parte russa non aiuta a chiarire cosa è successo allora dovremo discutere una risposta coi nostri partner", ha detto Maas al quotidiano Bild.