Navalny, esperti Onu: "E' in serio pericolo, consentire cure all'estero"

IPA

"Crediamo che la vita di Aleksej Navalny sia in serio pericolo". A dirlo sono esperti indipendenti per i diritti umani nominati dal Consiglio diritti umani delle Nazioni unite, che hanno chiesto di portare urgentemente fuori dalla Russia per cure mediche il rivale numero uno di Vladimir Putin. In numerose città russe proseguono le proteste contro la detenzione di Navalny: sono centinaia le persone fermate.