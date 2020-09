Navalny, Cremlino: prima del trasferimento a Berlino nessuna traccia di veleno

Una varietà di test era stata condotta in conformità con tutte le norme internazionali prima che Alexei Navalny fosse trasportato in aereo a Berlino, ma non sono state trovate sostanze nocive nei campioni. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, ricordando che "l'ufficio del procuratore generale russo ha presentato una richiesta ufficiale alla parte tedesca, aspettandosi una risposta ufficiale, che ancora non è arrivata".