Mondo
Cadaveri recuperati in spiaggia

Ong: naufragio al largo della Libia, morti 18 migranti

28 Ott 2025 - 13:57
© twitter

© twitter

Un nuovo dramma del mare si è consumato al largo di Sabratha, città costiera della Libia occidentale. Secondo quanto riferito dalla ong Refugees in Libya, 18 migranti sono morti nel tentativo di lasciare il Paese a bordo di un'imbarcazione diretta verso l'Europa. Le immagini diffuse su X dall'organizzazione mostrano corpi senza vita sulla spiaggia e un barchino capovolto. In un messaggio diffuso sui social, l'ong ha sottolineato come "la strada verso la cosiddetta sicurezza in Europa continua a uccidere perché l'Europa si rifiuta di garantire percorsi sicuri, perché l'Europa continua a stringere la sua presa sulla pelle dei vulnerabili E prima o poi l'Europa dovrà rispondere delle sue azioni".

migranti
libia
naufragio