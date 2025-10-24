Logo Tgcom24
VICINO ALLA COSTA DI BODRUM

Naufragio al largo della Turchia, morti 14 migranti

24 Ott 2025 - 16:12
© Afp

© Afp

Un'imbarcazione carica di migranti si è rovesciata al largo della Turchia, provocando la morte di 14 persone. Il naufragio si è verificato non lontano dalla costa di Bodrum, località sul mare Egeo che si affaccia sull'isola greca di Kos. Secondo quanto riportano i media locali. La guardia costiera di Ankara è riuscita a mettere in salvo due tra i migranti. Il barcone si è rovesciato poco dopo essersi staccato dalla riva e la segnalazione dell'incidente è arrivata dopo che uno dei migranti, un cittadino afghano, era riuscito a raggiungere a nuoto la costa avvertendo le autorità. 

