Naufragio Grecia, Bbc: "Peschereccio fermo 7 ore poi capovolto"

Sul naufragio di migranti avvenuto in Grecia mercoledì scorso, la Bbc ha ottenuto prove che mettono in dubbio il resoconto della guardia costiera greca.

L'analisi del movimento di altre navi nell'area suggerisce che il peschereccio sovraffollato non si è mosso per almeno sette ore prima di capovolgersi. La guardia costiera sostiene che l'imbarcazione era in rotta verso l'Italia e non necessitava di soccorsi. Al momento risultano almeno 79 persone morte, ma le Nazioni Unite affermano che ne mancano almeno 500 all'appello.