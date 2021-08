twitter

E' di 29 persone morte, tra cui 7 bambini, il drammatico bilancio dell'ultimo naufragio sulla rotta tra l'Africa occidentale e le isole Canarie. A bordo c'erano 55 migranti. Lo rende noto l'ong "Caminando Fronteras", specializzata in interventi in questa zona, dopo aver raccolto le testimonianze dei superstiti. Quest'ultimi sono stati avvistati alla deriva in alto mare giovedì per essere poi soccorsi nelle ore successive.