Nato, Stoltenberg: "La libertà è più importante di mercato e profitti"

"Abbiamo lavorato sodo per creare un'economia globale, ma dobbiamo capire che la libertà è più importante del libero commercio e che la protezione dei valori è più importante dei profitti".

Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, aggiungendo: "Non dobbiamo barattare la sicurezza di lungo termine con vantaggi economici di breve respiro, sia che si tratti della dipendenza dagli idrocarburi o dell'export dell'Intelligenza Artificiale. Questo vale per la Russia ma anche per la Cina, regimi autoritari che non condividono i nostri valori".