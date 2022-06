Nato, Stoltenberg: "La guerra in Ucraina potrebbe durare anni"

"La guerra in Ucraina potrebbe durare per anni".

A dirlo è il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in un'intervista pubblicata dal quotidiano tedesco Bild. "Dobbiamo essere preparati che duri anni" ha affermato, suggerendo di "non indebolire il sostegno all'Ucraina, anche se i costi sono elevati, non solo in termini di supporto militare, ma anche a causa dell'aumento dei prezzi dell'energia e dei generi alimentari".