Nato, Stoltenberg: mi aspetto consegna di più armi a Kiev in futuro

Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha affermato che Kiev potrebbe presto aspettarsi maggiori consegne di armi pesanti dai paesi occidentali.

"I recenti impegni per l'equipaggiamento bellico pesante sono importanti - e mi aspetto di più nel prossimo futuro", ha dichiarato ieri Jens Stoltenberg al quotidiano tedesco Handelsblatt. Gli alleati occidentali prenderanno in considerazione l'invio di carri armati agli ucraini, in vista di un incontro a Ramstein in Germania venerdì prossimo.