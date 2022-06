Nato, Stoltenberg: "Importanti segnali dalla Svezia sui dubbi espressi dalla Turchia sul terrorismo"

"Vogliamo risolvere i problemi con la Turchia il prima possibile per poter far entrare Svezia e Finlandia nella Nato.

I segnali che Stoccolma ha dato su terrorismo ed export di armi sono importanti". Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in conferenza stampa con il primo ministro svedese Magdalena Andersson. "Le preoccupazioni sollevate dalla Turchia sono legittime, siamo impegnati in un dialogo trilaterale - ha aggiunto -. La decisione di entrare nella Nato da parte di Finlandia e Svezia è storica, è giusta per questi Paesi, per la Nato e per l'Europa".