Nato: "Rafforziamo il sostegno militare all'Ucraina"

"Gli alleati della Nato stanno rafforzando il loro sostegno all'Ucraina mentre continua a difendersi dall'invasione su vasta scala della Russia.

Migliaia di armi anticarro, centinaia di missili per la difesa aerea e migliaia di armi leggere e munizioni stanno per essere inviate in Ucraina". Lo fa sapere la Nato spiegando che molti Paesi stanno approvando consegne significative.