Nato: "L'invasione russa dell'Ucraina avrà costi severi"

"Siamo d'accordo che qualsiasi ulteriore aggressione della Russia contro l'Ucraina avrà costi elevati". Lo ha scritto in un tweet il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, al termine del vertice con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e i leader europei, tra i quali anche il presidente del Consiglio Mario Draghi per confrontarsi sulla crisi in corso in Ucraina.