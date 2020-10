Nato, intesa tra Grecia e Turchia per evitare conflitti

Grecia e Turchia, entrambi membri della Nato, hanno concordato di stabilire una linea diretta per evitare rischi di incidenti e per contribuire a risolvere le controversie tra i due Paesi. Lo ha reso noto l'Alleanza atlantica. L'accordo, raggiunto a livello di funzionari militari, è "progettato per ridurre il rischio di incidenti nel Mediterraneo orientale", ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg.