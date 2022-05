Nato, Erdogan: "Svezia e Finlandia estradino trenta terroristi"

"Svezia e Finlandia nella Nato? I due Paesi estradino prima trenta terroristi".

E' quanto chiede il presidente turco Recep Tayyip Erdogan in cambio del suo via libera alla richiesta dei due Paesi nordici di entrare nell'Alleanza atlantica. "Abbiamo chiesto loro di estradare trenta terroristi ma si sono rifiutati - ha detto Erdogan in Parlamento -. Non ci rimandate i terroristi e poi ci chiedete il nostro sostegno per aderire alla Nato. Non possiamo dire sì".