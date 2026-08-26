Nato, Cavo Dragone: "L'Italia dovrà assumersi una quota crescente della responsabilità collettiva"

All'interno dell'Alleanza, Cavo Dragone riconosce all'Italia una responsabilità crescente. "L'Italia ha una traiettoria di crescente responsabilità riconosciuta e apprezzata dai partner della Nato", ha affermato a Il Foglio, ricordando il contributo italiano alle principali missioni con personale e mezzi aerei, navali e terrestri. Roma contribuisce inoltre alla deterrenza sul fianco orientale, mantiene un ruolo centrale nei Balcani e nel Mediterraneo e ospita strutture strategiche come il Joint Force Command di Napoli e il Nato Defense College. "Negli ultimi anni, inoltre, l'investimento dell'Italia per la Difesa è cresciuto in modo significativo", ha osservato. Il punto, ha precisato, "non è soltanto quanto si investe, ma che cosa si riesce a trasformare in capacità". Per questo, l'Italia dovrà continuare a investire in programmi in grado di produrre capacità "credibili, disponibili e interoperabili", rafforzando la prontezza delle Forze armate e il contributo nazionale all'intera Alleanza.